НАБУ расследует более 30 дел относительно недостоверной информации в декларациях - П.Петренко

"Национальное антикоррупционное бюро расследует более 30 дел относительно недостоверной информации в декларациях, Генеральная прокуратура проводит ряд проверок. Несмотря на некачественную работу НАПК за последние 6 месяцев, правоохранительные органы проводят свои расследования, а миф о блокировании процесса привлечения к ответственности не соответствует действительности ", - добавил глава Минюста.

Напомним, по состоянию на 23 января общее количество уголовных производств, что расследуют детективы Бюро, по сведениям, указанным в электронных декларациях, составляет 25 . Они касаются действий 24 человек: 14 - судей, 6 - народных депутатов Украины, 2 - председателей райгосадминистраций, 1 - заместителя председателя областного совета, 1 - руководителя центрального органа исполнительной власти.

В ведомстве напомнили, что первые уголовные производства по результатам анализа данных в электронных декларациях детективы Бюро внесли в ЕРДР 17 ноября 2016 года.