НАБУ розслідує понад 100 епізодів збагачення та недостовірного е-декларування
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Детективи Національного антикорупційного бюро станом на кінець січня 2018 року розслідували більше 100 епізодів незаконного збагачення та декларування недостовірних даних. Про це УНН повідомили у прес-службі Бюро.
"Детективи НАБУ станом на кінець січня 2018 року розслідували понад 100 епізодів незаконного збагачення та декларування недостовірних даних (статті 368-2 та 366-1 Кримінального кодексу України відповідно). Половина з цих епізодів зареєстровані за результатами аналізу відомостей з Єдиного державного реєстру декларацій осіб уповноважених на виконання функцій та місцевого самоврядування (так звана "система електронного декларування")", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що ключовими фігурантами у розслідуваннях НАБУ, кваліфікованих за статтями 366-1, 368-2 КК України, є вищі посадові особи, держслужбовці та судді.
"На сьогодні об’єктом дослідження у провадженнях за фактом ймовірного декларування недостовірних даних є майно загальною вартістю близько 5,5 млрд грн. Крім того детективи розслідують епізоди можливого незаконного збагачення на загальну суму 1,6 млрд грн", - додали у Бюро.
Нагадаємо, у НАБУ повідомили, що більше 674 млн грн перебуває в процесі конфіскації.