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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 76549 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 90468 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 93051 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110477 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101365 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104993 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111990 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117143 просмотра

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НАБУ расследует более 100 эпизодов обогащения и недостоверного э-декларирования

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 • 8515 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Детективы Национального антикоррупционного бюро по состоянию на конец января 2018 года расследовали более 100 эпизодов незаконного обогащения и декларирования недостоверных данных. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Бюро.

"Детективы НАБУ по состоянию на конец января 2018 года расследовали более 100 эпизодов незаконного обогащения и декларирования недостоверных данных (статьи 368-2 и 366-1 Уголовного кодекса Украины соответственно). Половина из этих эпизодов зарегистрированы по результатам анализа сведений из Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций и местного самоуправления (так называемая "система электронного декларирования")", - говорится в сообщении.

Указано, что ключевыми фигурантами в расследованиях НАБУ, квалифицированных по статьям 366-1, 368-2 УК Украины, являются высшие должностные лица, госслужащие и судьи.

"На сегодня объектом исследования в производствах по факту возможного декларирования недостоверных данных является имущество общей стоимостью около 5,5 млрд грн. Кроме того, детективы расследуют эпизоды возможного незаконного обогащения на общую сумму 1,6 млрд грн", - добавили в Бюро.

Напомним, в НАБУ сообщили, что более 674 млн грн находятся в процессе конфискации.

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