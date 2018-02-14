НАБУ расследует более 100 эпизодов обогащения и недостоверного э-декларирования
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Детективы Национального антикоррупционного бюро по состоянию на конец января 2018 года расследовали более 100 эпизодов незаконного обогащения и декларирования недостоверных данных. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Бюро.
"Детективы НАБУ по состоянию на конец января 2018 года расследовали более 100 эпизодов незаконного обогащения и декларирования недостоверных данных (статьи 368-2 и 366-1 Уголовного кодекса Украины соответственно). Половина из этих эпизодов зарегистрированы по результатам анализа сведений из Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций и местного самоуправления (так называемая "система электронного декларирования")", - говорится в сообщении.
Указано, что ключевыми фигурантами в расследованиях НАБУ, квалифицированных по статьям 366-1, 368-2 УК Украины, являются высшие должностные лица, госслужащие и судьи.
"На сегодня объектом исследования в производствах по факту возможного декларирования недостоверных данных является имущество общей стоимостью около 5,5 млрд грн. Кроме того, детективы расследуют эпизоды возможного незаконного обогащения на общую сумму 1,6 млрд грн", - добавили в Бюро.
Напомним, в НАБУ сообщили, что более 674 млн грн находятся в процессе конфискации.