НАБУ проводить обшуки в Одесі у приміщенні місцевого телеканалу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП здійснюють низку обшуків в Одесі, в тому числі за адресою Канатна 10, де розташована ТРК “Думська”, передає УНН з посиланням на пресслужбу НАБУ.
“Слідчі дії санкціоновані, їх здійснюють у межах розслідування можливих зловживань службових осіб Одеської облради під час продажу у вересні 2018 року нежитлових приміщень за адресою Лідерсівський бульвар 13 (Одеса) на користь ТОВ “Крок вперед”, — вказано у повідомленні.
Метою проведення слідчої дії в приміщенні, яке наразі використовує ТРК “Думська”, є пошук документів щодо передачі права власності на нежитлові приміщення за адресою Лідерсівський бульвар 13. Ці документи, як вважає слідство, можуть знаходитися за адресою Канатна 10 через те, що зазначене ЗМІ та ТОВ “Крок вперед” мали одних і тих самих бенефіціарних власників.
У НАБУ також зазначили, що: “слідчі дії жодним чином не пов’язані з діяльністю ЗМІ та журналістів”.
Додамо, у зв’язку з пожежею у коледжі в Одесі слідчі Державного бюро розслідувань провели обшуки у будівлі ГУ ДСНС в Одеській області.