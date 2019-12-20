НАБУ проводит обыски в Одессе в помещении местного телеканала

“Следственные действия санкционированы, их осуществляют в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц Одесского облсовета при продаже в сентябре 2018 года нежилых помещений по адресу Лидерсовский бульвар 13 (Одесса) в пользу ООО “Шаг вперед”, — указано в сообщении.

Целью проведения следственного действия в помещении, которое сейчас использует ТРК “Думская”, является поиск документов о передаче права собственности на нежилые помещения по адресу Лидерсовский бульвар 13. Эти документы, как считает следствие, могут находиться по адресу Канатная 10 из-за того, что указаное СМИ и ООО “Шаг вперед” имели одних и тех же бенефициарных владельцев.

В НАБУ также отметили, что: “следственные действия никоим образом не связаны с деятельностью СМИ и журналистов”.

Добавим, в связи с пожаром в колледже в Одессе следователи Государственного бюро расследований провели обыски в здании ГУ ГСЧС в Одесской области.