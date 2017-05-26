НАБУ провело обшуки в будинку екс-дружини судді П.Вовка - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. У будинку колишньої дружини голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка відбувся обшук. Про це повідомляє "112 Україна", передає УНН.
Зазначається, що детективи Національного антикорупційного бюро України проводили обшук близько 12 годин.
По його завершенні екс-дружина разом із детективами поїхала у невідомому напрямку, де перебуває П.Вовк поки невідомо.
Як повідомляв раніше УНН, у будинку голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка відбулись обшуки.