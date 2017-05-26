НАБУ провело обыски в доме экс-жены судьи П.Вовка - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В доме бывшей жены председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка прошел обыск. Об этом сообщает "112 Украина", передает УНН.
Отмечается, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводили обыск около 12 часов.
По его завершении экс-супруга вместе с детективами поехала в неизвестном направлении, где находится П.Вовк пока неизвестно.
Как сообщал ранее УНН, в доме председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка состоялись обыски.