НАБУ провело обыски в доме экс-жены судьи П.Вовка - СМИ

Отмечается, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводили обыск около 12 часов.

По его завершении экс-супруга вместе с детективами поехала в неизвестном направлении, где находится П.Вовк пока неизвестно.

Как сообщал ранее УНН, в доме председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка состоялись обыски.