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НАБУ провело 16 обшуків у рамках розслідування розкрадання майна "Укрнафти"

НАБУ провело 16 обшуків у рамках розслідування розкрадання майна "Укрнафти"

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Детективи Національного антикорупційного бюро України 1 лютого здійснили 16 обшуків у різних містах України. Слідчі дії проводилися під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у досудовому розслідуванні кримінального провадження за фактом заволодіння нафтою ПАТ "Укрнафта" на загальну суму понад 7,7 млрд грн. Про це УНН повідомили у прес-службі НАБУ.

Як повідомили у НАБУ, дії зловмисників кваліфікуються за ч. 3 ст. 212 ("Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)", ч. 5 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"), ч. 4 ст. 368 ("Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою") Кримінального кодексу України.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що з березня по жовтень 2015 року службові особи низки підприємств, діючи за попередньою змовою спільно зі службовими особами ПАТ "Укрнафта" заволоділи майном вказаного ПАТ (50% + 1 акція компанії належить НАК "Нафтогаз України") в особливо великому розмірі", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за версією слідства, злочинний умисел полягав у наступному: після аукціонів, що відбувалися без забезпечення справедливої конкуренції, ПАТ "Укрнафта" реалізувало низці "підприємств-переможців" нафту та інші речовини відповідно до укладених з ними договорів за заниженою вартістю.

У НАБУ також зазначили, що у подальшому ПАТ "Укрнафта" було укладено додаткові угоди, якими відтерміновано оплату за раніше поставлену нафту на декілька років. Внаслідок таких дій до сьогодні розрахунок з ПАТ "Укрнафта" за поставлену продукцію так і не проведено, чим спричинено збитки державі в особливо великих розмірах – 7 млрд 744 млн 637 тис. грн.

Слідчі дії у вказаному кримінальному провадженні тривають.

Українські Національні Новини

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