НАБУ провело 16 обысков в рамках расследования хищения имущества "Укрнафты"

Как сообщили в НАБУ, действия злоумышленников квалифицируются по ч. 3 ст. 212 ("Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)", ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), ч. 4 ст. 368 ("Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом") Уголовного кодекса Украины.

"Досудебным расследованием установлено, что с марта по октябрь 2015 г. должностные лица ряда предприятий, действуя по предварительному сговору совместно с должностными лицами ПАО "Укрнафта" завладели имуществом указанного ПАО (50% + 1 акция компании принадлежит НАК "Нафтогаз Украины") в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Кроме того, по версии следствия, преступный умысел состоял в следующем: после аукционов, которые происходили без обеспечения справедливой конкуренции, ПАО "Укрнафта" реализовало ряду "предприятий-победителей" нефть и другие вещества в соответствии с заключенными с ними договорами по заниженной стоимости.

В НАБУ также отметили, что в дальнейшем ПАО "Укрнафта" были заключены дополнительные соглашения, которыми отсрочили оплату за ранее поставленную нефть на несколько лет. В результате таких действий до сих пор расчет с ПАО "Укрнафта" за поставленную продукцию так и не проведен, чем нанесен ущерб государству в особо крупных размерах - 7 млрд 744 млн 637 тыс. грн.

Следственные действия в указанном уголовном производстве продолжаются.