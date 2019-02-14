НАБУ провела обшуки в НКРЕКП
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. В Національній комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг сьогодні НАБУ провела обшуки. Про це УНН повідомили у прес-службі НКРЕКП.
"НКРЕКП працює в штатному режимі. Комісія послідовна і відкрита в своїй діяльності та продовжує в рамках законодавства співпрацювати з правоохоронними органами, зокрема з НАБУ. Сьогодні проводився обшук. Комісія виконує усі законні вимоги слідчих. Комісія і раніше надавала усі документи та усі коментарі стосовно справи, по якій ведеться розслідування. Розраховуємо на об'єктивність та неупередженість", - сказано у повідомлені.
Як повідомляв УНН, поліція АРК відкрила кримінальну справу через обшуки в Криму.