НАБУ провела обшуки в НКРЕКП

"НКРЕКП працює в штатному режимі. Комісія послідовна і відкрита в своїй діяльності та продовжує в рамках законодавства співпрацювати з правоохоронними органами, зокрема з НАБУ. Сьогодні проводився обшук. Комісія виконує усі законні вимоги слідчих. Комісія і раніше надавала усі документи та усі коментарі стосовно справи, по якій ведеться розслідування. Розраховуємо на об'єктивність та неупередженість", - сказано у повідомлені.



Як повідомляв УНН, поліція АРК відкрила кримінальну справу через обшуки в Криму.