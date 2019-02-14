НАБУ провела обыски в НКРЭКУ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг сегодня НАБУ провела обыски. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НКРЭКУ.
"НКРЭКУ работает в штатном режиме. Комиссия последовательная и открытая в своей деятельности и продолжает в рамках законодательства сотрудничать с правоохранительными органами, в частности с НАБУ. Сегодня проводился обыск. Комиссия выполняет все законные требования следователей. Комиссия и предоставляла все документы и все комментарии относительно дела, по которому ведется расследование. Рассчитываем на объективность и беспристрастность", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, полиция АРК возбудила уголовное дело из-за обысков в Крыму.