НАБУ провела обыски в НКРЭКУ

"НКРЭКУ работает в штатном режиме. Комиссия последовательная и открытая в своей деятельности и продолжает в рамках законодательства сотрудничать с правоохранительными органами, в частности с НАБУ. Сегодня проводился обыск. Комиссия выполняет все законные требования следователей. Комиссия и предоставляла все документы и все комментарии относительно дела, по которому ведется расследование. Рассчитываем на объективность и беспристрастность", - говорится в сообщении.



Как сообщал УНН, полиция АРК возбудила уголовное дело из-за обысков в Крыму.