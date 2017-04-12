НАБУ проведе розслідування щодо А.Садового, якщо це буде в компетенції Бюро – А.Ситник
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Національне антикорупційне бюро України отримало звернення щодо мера Львова Андрія Садового, пов’язане зі сміттям. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив директор НАБУ Артем Ситник, передає УНН.
“Але є там, наскільки я пригадую, вже звернення (в НАБУ щодо А.Садового — ред.) з приводу сміття. То ми подивимося — наскільки там є компетенція антикорупційного бюро. Якщо там наявна наша компетенція — відповідно — можливо, не виключаю того, що буде якесь розслідування”, — сказав А.Ситник.
Він нагадав, що раніше Бюро проводило перевірку декларації мера Львова.
“Зараз неготовий сказати, що було виявлено у ході цієї перевірки (декларації А.Садового — ред.)”, — уточнив А.Ситник.
Нагадаємо 31 березня А.Ситник заявив, що Національне антикорупційне бюро перевіряє очільника Львова Андрія Садового.
Як повідомляв УНН, на територію Пологівського району Запорізької області привезли та вивантажили понад 100 тонн львівського сміття.
Раніше Президент України Петро Порошенко доручив уряду вжити невідкладних заходів для вирішення проблеми вивезення сміття зі Львова зараз і на тривалу перспективу.