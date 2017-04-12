НАБУ проведет расследование в отношении А.Садового, если это будет в компетенции Бюро - А.Ситник
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины получило обращение в отношении мэра Львова Андрея Садового, связанное с мусором. Об этом в интервью Радио Свобода заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает УНН.
“Но там есть, насколько я помню, уже обращения (в НАБУ в отношении А.Садового — ред.) по поводу мусора. Так что мы посмотрим, насколько там есть компетенция антикоррупционного бюро. Если там имеется наша компетенция — соответственно — возможно, не исключаю того, что будет какое-то расследование”, — сказал А.Ситник.
Он напомнил, что ранее Бюро проводило проверку декларации мэра Львова.
“Сейчас не готов сказать, что было выявлено в ходе этой проверки (декларации А.Садового — ред.)”, — уточнил А.Ситник.
Напомним 31 марта А.Ситник заявил, что Национальное антикоррупционное бюро проверяет главу Львова Андрея Садового.
Как сообщал УНН, на территорию Пологовского района Запорожской области привезли и выгрузили более 100 тонн львовского мусора.
Ранее Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству принять безотлагательные меры для решения проблемы вывоза мусора из Львова сейчас и на длительную перспективу.