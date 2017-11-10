НАБУ прокоментувало ситуацію з врученням повістки главі НАЗК Корчак

"10 листопада 2017 року в рамках розслідування провадження за фактом ймовірного внесения недостовірних даних до е-декларації головою Національного агентства з питань запобігання корупції детектив НАБУ прибув за місцем проживання родички голови НАЗК з метою вручення повістки прибути на допит.

Остання висловила бажання бути опитаною на місці та запросила детектива до квартири. Після допиту у момент підписання протоколу вона зателефонувала своєму синові (чоловікові Голови НАЗК), після чого відмовилася підписувати протокол та замкнула детектива НАБУ у квартирі зсередини та сховала ключа.

Поки він знаходився у квартирі на місце прибула голова НАЗК разом із чоловіком та повідомила працівників НАБУ ззовні, що викликатиме на місце події ЗМІ. Працівники Бюро викликали 102 та до жодних силових дій не вдавалися" - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі зазначили, що "наразі детектив покинув помешкання свідка".

Нагадаємо, голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Наталія Корчак роз'яснила, що обшуків у її помешканні не проводили. Разом з тим вона додала, що до матері її чоловіка прийшов детектив, який намагався відібрати пояснення та вручити повістку.