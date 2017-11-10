НАБУ прокомментировало ситуацию с вручением повестки главе НАПК Корчак

"10 ноября 2017 года в рамках расследования производство по факту возможного внесения недостоверных данных в электронной декларации председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции детектив НАБУ прибыл по месту жительства родственников председателя НАПК с целью вручения повестки прибыть на допрос.

Последняя выразила желание быть опрошеной на месте и пригласила детектива в квартиру. После допроса в момент подписания протокола она позвонила своему сыну (мужу Председателя НАПК), после чего отказалась подписывать протокол и закрыла детектива НАБУ в квартире изнутри и спрятала ключ.

Пока он находился в квартире на место прибыла председатель НАПК вместе с мужем и сообщила работникам НАБУ извне, что будет вызывать на место происшествия СМИ. Работники Бюро вызвали 102 и к каким силовых действий не прибегали ", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что "На данный детектив покинул помещение свидетеля".

Напомним, председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Наталья Корчак разъяснила, что обысков в ее доме не проводили. Вместе с тем она добавила, что к матери ее мужа пришел детектив, который пытался отобрать объяснения и вручить повестку.