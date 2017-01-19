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НАБУ продовжить розслідування щодо отримання хабарів при закупівлях для "Енергоатом"

НАБУ продовжить розслідування щодо отримання хабарів при закупівлях для "Енергоатом"

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Національне антикорупційне бюро продовжить досудове розслідування за фактами отримання хабарів при закупівлях Державного підприємства “НАЕК “Енергоатом” обладнання у чеської компанії “Škoda JS”. Про це УНН повідомили в прес-службі НАБУ.

“Детективи НАБУ не закриватимуть це кримінальне провадження. Таке рішення прийняте за результатами аналізу ухвали Солом’янського районного суду Києва від 11.01.2017”, — скзаано у повідомленні.

Нагадаємо, детективи Бюро здійснюють досудове розслідування за фактами отримання неправомірної вигоди при закупівлі обладнання для ДП “НАЕК “Енергоатом” та її легалізації на суму понад 6,4 млн євро.

У розслідуваній схемі задіяні іноземні компанії. В ході слідства НАБУ скерувало запити про міжнародну правову допомогу до восьми країн. Відповіді на більшу частину з них вже отримані.

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