НАБУ продолжит расследование фактов получения взяток при закупках для "Энергоатома"

"Детективы НАБУ не будут закрывать это уголовное производство. Такое решение принято по результатам анализа решения Соломенского районного суда Киева от 11.01.2017", - сказано в сообщении.

Напомним, детективы Бюро осуществляют досудебное расследование по фактам получения неправомерной выгоды при закупке оборудования для ГП "НАЭК "Энергоатом" и его легализации на сумму более 6,4 млн евро.

В схеме задействованы иностранные компании. В ходе следствия НАБУ направило запросы о международной правовой помощи в восемь стран. Ответы на большую часть из них уже получены.