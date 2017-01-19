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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НАБУ продолжит расследование фактов получения взяток при закупках для "Энергоатома"

НАБУ продолжит расследование фактов получения взяток при закупках для "Энергоатома"

Киев • УНН

 • 7183 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Национальное антикоррупционное бюро продолжит досудебное расследование по фактам получения взяток при закупках Государственного предприятия "НАЭК "Энергоатом" оборудования у чешской компании "Škoda JS". Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАБУ.

"Детективы НАБУ не будут закрывать это уголовное производство. Такое решение принято по результатам анализа решения Соломенского районного суда Киева от 11.01.2017", - сказано в сообщении.

Напомним, детективы Бюро осуществляют досудебное расследование по фактам получения неправомерной выгоды при закупке оборудования для ГП "НАЭК "Энергоатом" и его легализации на сумму более 6,4 млн евро.

В схеме задействованы иностранные компании. В ходе следствия НАБУ направило запросы о международной правовой помощи в восемь стран. Ответы на большую часть из них уже получены.

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