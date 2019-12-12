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НАБУ почало розслідування щодо нардепів із "Слуги народу" Дубінського, Холодова та Юрченка – депутат

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Національне антикорупційне бюро почало кримінальне розслідування щодо народних депутатів від "Слуги народу" Олександра Дубінського, Андрія Холодова та Олександра Юрченка. Про це написав народний депутат Олексій Гончаренко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Нещодавно я подав заяву на народних депутатів України з фракції "Слуга Народу" в зв'язку з пролобіюванням в особистих інтересах поправки, яка завдала шкоди як державному, так і місцевому бюджетам", - написав Гончаренко.

Гончаренко нагадав, що близько двох місяців тому Рада прийняла правку, після якої, тютюнова галузь в Україні різко скоротила виробництво, бюджет недоотримав мільярдні надходження і все це було зроблено для того, "щоб збільшити доходи деяких "слуг".

"Я своїм проектом Постанови зупинив підписання цього закону спікером, і тому цей закон так і не вступив в силу. Але все одно бюджет втратив сотні мільйонів гривень, а в Україні погіршився інвестклімат", - розповів Гончаренко.

Також, Гончаренко опублікував фото повідомлень на його ім’я з НАБУ про початок досудового розслідування за його заявою 4 грудня.

Наразі, УНН намагається офіційно підтвердити цю інформацію.

Нагадаємо, НАБУ розслідує можливе незаконне збагачення заступника голови АП.

Українські Національні Новини

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