НАБУ почало розслідування щодо нардепів із "Слуги народу" Дубінського, Холодова та Юрченка – депутат
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Національне антикорупційне бюро почало кримінальне розслідування щодо народних депутатів від "Слуги народу" Олександра Дубінського, Андрія Холодова та Олександра Юрченка. Про це написав народний депутат Олексій Гончаренко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Нещодавно я подав заяву на народних депутатів України з фракції "Слуга Народу" в зв'язку з пролобіюванням в особистих інтересах поправки, яка завдала шкоди як державному, так і місцевому бюджетам", - написав Гончаренко.
Гончаренко нагадав, що близько двох місяців тому Рада прийняла правку, після якої, тютюнова галузь в Україні різко скоротила виробництво, бюджет недоотримав мільярдні надходження і все це було зроблено для того, "щоб збільшити доходи деяких "слуг".
"Я своїм проектом Постанови зупинив підписання цього закону спікером, і тому цей закон так і не вступив в силу. Але все одно бюджет втратив сотні мільйонів гривень, а в Україні погіршився інвестклімат", - розповів Гончаренко.
Також, Гончаренко опублікував фото повідомлень на його ім’я з НАБУ про початок досудового розслідування за його заявою 4 грудня.
Наразі, УНН намагається офіційно підтвердити цю інформацію.
Нагадаємо, НАБУ розслідує можливе незаконне збагачення заступника голови АП.