НАБУ начало расследование в отношении нардепов из "Слуги народа" Дубинского, Холодова и Юрченко - депутат

"Недавно я подал заявление на народных депутатов Украины из фракции "Слуга народа" в связи с пролоббированием в личных интересах поправки, которая нанесла ущерб как государственному, так и местному бюджетам", - написал Гончаренко.

Гончаренко напомнил, что около двух месяцев назад Рада приняла поправку, после которой табачная отрасль в Украине резко сократила производство, бюджет недополучил миллиардные поступления и все это было сделано для того, "чтобы увеличить доходы некоторых "слуг".

"Я своим проектом Постановления остановил подписание этого закона спикером, и поэтому этот закон так и не вступил в силу. Но все равно бюджет потерял сотни миллионов гривен, а в Украине ухудшился инвестклимат", - рассказал Гончаренко.

Также, Гончаренко опубликовал фото сообщений на его имя с НАБУ о начале досудебного расследования по его заявлению 4 декабря.

Сейчас УНН пытается официально подтвердить эту информацию.

Напомним, НАБУ расследует возможное незаконное обогащение замглавы АП.