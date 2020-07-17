НАБУ підтвердило обшуки в Окружному адмінсуді Києва

"У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що детективи НАБУ здійснюють санкціоновані обшуки в приміщеннях Окружного адміністративного суду міста Києва та Державної судової адміністрації для вилучення предметів, речей та документів, що можуть мати значення для кримінального провадження", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, у суді заявляли, що в Окружному адміністративному суді Києва проводяться обшуки у "справах Майдану".