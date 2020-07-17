НАБУ подтвердило обыски в Окружном админсуде Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в помещениях Окружного административного суда города Киева и Государственной судебной администрации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ осуществляют санкционированные обыски в помещениях Окружного административного суда города Киева и Государственной судебной администрации для изъятия предметов, вещей и документов, которые могут иметь значение для уголовного производства", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в суде заявляли, что в Окружном административном суде Киева проводятся обыски в "делах Майдана".