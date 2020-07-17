НАБУ подтвердило обыски в Окружном админсуде Киева

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 64347 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103811 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108720 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 136634 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111693 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133063 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102372 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102632 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104767 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102159 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
НАБУ подтвердило обыски в Окружном админсуде Киева

НАБУ подтвердило обыски в Окружном админсуде Киева

Киев  •  УНН

 • 9014 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в помещениях Окружного административного суда города Киева и Государственной судебной администрации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ осуществляют санкционированные обыски в помещениях Окружного административного суда города Киева и Государственной судебной администрации для изъятия предметов, вещей и документов, которые могут иметь значение для уголовного производства", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в суде заявляли, что в Окружном административном суде Киева проводятся обыски в "делах Майдана".

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