НАБУ перевіряє низку осіб у “справі Мартиненка” щодо корупційних схем — А.Ситник
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Національне антикорупційне бюро України перевіряє низку осіб у так званій справі Миколи Мартиненка щодо корупційних схем. Про це сказав в інтерв’ю “Голосу України” директор НАБУ Артем Ситник, передає УНН.
“Ми виходитимемо з того, які докази були зібрані, які особи причетні, й, відповідно, прийматиметься рішення щодо кожного конкретного фігуранта в цій справі. Бо говоримо постійно про одну людину (М.Мартиненка — ред.), але забуваємо, що справи складні, там фігурує ряд осіб, які обґрунтовано перевіряються на причетність до корупційних схем”, — сказав він.
А.Ситник наголосив, що “справа Мартиненка” надзвичайно складна в розслідуванні. “Дуже велика кількість міжнародних правових доручень, що завжди об’єктивно забирає час, бо різні країни по-різному їх виконують”, — зазначив він.
Детективами і прокурорами, за словами директора НАБУ, проведено величезний обсяг роботи.
Крім того, додав А.Ситник, адвокати М.Мартиненка “дозволяють собі неприпустимі висловлювання”.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура України передала Національному антикорупційному бюро матеріали, яких бракувало для розслідування “справи Мартиненка”.
Як раніше повідомлялося, НАБУ викликало на допити М.Мартиненка як свідка в межах досудового розслідування у справах за фактом закупівлі ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” уранового концентрату в австрійського товариства “STEUERMANN” Investitions — und Handelsgesellschaft mbH", а також за фактом одержання хабарів при закупівлі ДП “НАЕК “Енергоатом” обладнання у чеського акціонерного товариства “Škoda JS”.