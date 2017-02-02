НАБУ проверяет ряд лиц по "делу Мартыненко" о причастности к коррупционным схемам - А.Сытник

"Мы будем исходить из того, какие доказательства были собраны, какие лица причастны, и, соответственно, будет приниматься решение по каждому конкретному фигуранту в этом деле. Мы говорим постоянно об одном человеке (Н.Мартыненко - ред.), но забываем, что дела сложные, там фигурирует ряд лиц, которые обоснованно проверяются на причастность к коррупционным схемам", - сказал он.

А.Сытник подчеркнул, что "дело Мартыненко" чрезвычайно сложное в расследовании. "Очень большое количество международных правовых поручений, что всегда объективно занимает время, потому что разные страны по-разному их выполняют", - отметил он.

Детективами и прокурорами, по словам директора НАБУ, проведен огромный объем работы.

Кроме того, добавил А.Сытник, адвокаты Н.Мартыненко "позволяют себе недопустимые высказывания".

Напомним, Генеральная прокуратура Украины передала Национальному антикоррупционному бюро материалы, которых не хватало для расследования "дела Мартыненко".

Как ранее сообщалось, НАБУ вызвало на допросы Н.Мартыненко как свидетеля в рамках досудебного расследования в делах по факту закупки ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" уранового концентрата у австрийского общества "STEUERMANN" Investitions - und Handelsgesellschaft mbH", а также по факту получения взяток при закупке ГП "НАЭК "Энергоатом" оборудования у чешского акционерного общества "Škoda JS".