НАБУ передало перші матеріали щодо перевірки кандидатів на посади у Верховному суді
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Національне антикорупційне бюро передало перші матеріали щодо перевірки кандидатів на посади суддів до Верховного суду. Про це на брифінгу заявив директор НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент УНН.
“Перші матеріали по кандидатах до Верховного суду уже передані і до Вищої кваліфікаційної комісії суддів, і до громадської ради доброчесності, яка також має певні повноваження”, — сказав А.Ситник.
Як повідомляв УНН, Вища кваліфікаційна комісія суддів України 7-9 лютого ухвалюватиме рішення щодо допуску претендентів до конкурсу на посади у Верховному суді України на підставі перевірки Національного антикорупційного бюро.
Нагадаємо, 23 січня Національне антикорупційне бюро України розпочало аналітичну перевірку відомостей стосовно кандидатів на посади суддів Верховного Суду України.