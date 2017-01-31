НАБУ передало первые материалы по проверке кандидатов на должности в Верховном суде

"Первые материалы по кандидатам в Верховный суд уже переданы и в Высшую квалификационную комиссию судей, и в общественный совет добродетели, который также имеет определенные полномочия", - сказал А.Сытник.

Как сообщал УНН, Высшая квалификационная комиссия судей Украины 7-9 февраля будет принимать решения относительно допуска претендентов к конкурсу на должности в Верховном суде Украины на основании проверки Национального антикоррупционного бюро.

Напомним, 23 января Национальное антикоррупционное бюро Украины начало аналитическую проверку сведений относительно кандидатов на должности судей Верховного Суда Украины.