НАБУ немає повного доступу до реєстру електронних декларацій - А.Ситник
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня.УНН. Поки що Національне антикорупційне бюро не має повного доступу до реєстру електронних декларацій. Про це під час брифінгу повідомив директор НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент УНН.
"На сьогоднішній день повного доступу у нас немає", - сказав А.Ситник.
Він додав, що була створена робоча група, яка наразі займається вирішенням IT-питань щодо повного доступу НАБУ до реєстру електронних декларацій.
Нагадаємо, 13 січня Національне антикорупційне бюро України та Національне агентство з питань запобігання корупції підписали Меморандум про співпрацю та обмін інформацією. Документ передбачає, з-поміж іншого, доступ НАБУ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків даних, якими володіє НАЗК.