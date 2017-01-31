У НАБУ нет полного доступа к реестру электронных деклараций - А.Сытник
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Пока у Национального антикоррупционного бюро нет полного доступа к реестру электронных деклараций. Об этом во время брифинга сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент УНН.
"На сегодняшний день полного доступа у нас нет", - сказал А.Сытник.
Он добавил, что была создана рабочая группа, которая занимается решением IT-вопросов полного доступа НАБУ к реестру электронных деклараций.
Напомним, 13 января Национальное антикоррупционное бюро Украины и Национальное агентство по предупреждению коррупции подписали Меморандум о сотрудничестве и обмене информацией. Документ предусматривает, среди прочего, доступ НАБУ к автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банкам данных, которыми располагает НАПК.