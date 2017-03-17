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НАБУ направило запит Держфінмоніторингу щодо походження внесених як застава за Р.Насірова коштів

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Національне антикорупційне бюро України направило запит Держфінмоніторингу щодо походження 100 млн грн, які були внесені дружиною тимчасово відстороненого голови ДФС Романа Насірова як застава, передає УНН з посиланням на прес-службу НАБУ.

"Національне антикорупційне бюро України ініціювало перевірку законності походження коштів, внесених як застава за голову ДФС. Відповідний запит детективи Бюро направили до Державної служби фінансового моніторингу України", - зазначили у Бюро.

Як повідомляв УНН, вночі 16 березня тимчасово відсторонений голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров вийшов на волю з Лук’янівського СІЗО.

Його дружина внесла заставу у сумі 100 млн грн.

Нагадаємо, Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру.

Він підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

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