НАБУ направило запит Держфінмоніторингу щодо походження внесених як застава за Р.Насірова коштів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Національне антикорупційне бюро України направило запит Держфінмоніторингу щодо походження 100 млн грн, які були внесені дружиною тимчасово відстороненого голови ДФС Романа Насірова як застава, передає УНН з посиланням на прес-службу НАБУ.
"Національне антикорупційне бюро України ініціювало перевірку законності походження коштів, внесених як застава за голову ДФС. Відповідний запит детективи Бюро направили до Державної служби фінансового моніторингу України", - зазначили у Бюро.
Як повідомляв УНН, вночі 16 березня тимчасово відсторонений голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров вийшов на волю з Лук’янівського СІЗО.
Його дружина внесла заставу у сумі 100 млн грн.
Нагадаємо, Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру.
Він підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).
Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.