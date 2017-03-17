НАБУ направило запрос Госфинмониторингу относительно происхождения внесенных в качестве залога за Р.Насирова средств

"Национальное антикоррупционное бюро Украины инициировало проверку законности происхождения средств, внесенных в качестве залога за главу ГФС. Соответствующий запрос детективы Бюро направили в Государственную службу финансового мониторинга Украины", - отметили в Бюро.

Как сообщал УНН, ночью 16 марта временно отстраненный глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров вышел на свободу из Лукьяновского СИЗО .

Его жена внесла залог в сумме 100 млн грн .

Напомним, Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).