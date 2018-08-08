НАБУ направило обвинувальний акт стосовно головного судді Донеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. НАБУ скерувало до суду обвинувальний акт стосовно голови міського суду Донецької області. Про це повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро України, передає УНН.
“6 серпня 2018 року обвинувальний акт стосовно голови одного з міських судів Донецької області, викритого „на гарячому“, скеровано до суду”, — йдеться у повідомленні.
Служителю Феміди інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (“Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою”).
За даними слідства, суддя за участі адвоката-посередника отримав неправомірну вигоду за винесення рішення про непритягнення фізичної особи до адміністративної відповідальності. Учасників злочину викрили 14 грудня 2017 року в момент отримання коштів. Про підозру їм обом повідомили 15 грудня 2017 року (за ч.3 ст.368 КК України).
30 березня 2018 року стороні захисту відкрили матеріали слідства для ознайомлення.
Як зазначається, досудове розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснювали впродовж чотирьох місяців — із грудня 2017 року.
Нагадаємо, 7 серпня на Прикарпатті співробітники СБУ затримали на хабарі 5 тисяч євро місцевого суддю.