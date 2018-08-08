НАБУ направило обвинительный акт в отношении главного судьи Донецкой области

“6 августа 2018 года обвинительный акт в отношении председателя одного из городских судов Донецкой области, уличенного ”на горячем“, направлен в суд”, — говорится в сообщении.

Служителю Фемиды инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины ( “Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом”).

По данным следствия, судья с участием адвоката-посредника получил неправомерную выгоду за вынесение решения о непривлечении физического лица к административной ответственности. Участников преступления разоблачили 14 декабря 2017 года в момент получения средств. О подозрении им обоим сообщили 15 декабря 2017 года (по ч.3 ст.368 УК Украины).

30 марта 2018 года сторонам защиты открыли материалы следствия для ознакомления.

Как отмечается, досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляли в течение четырех месяцев — с декабря 2017 года.

Напомним, 7 августа на Прикарпатье сотрудники СБУ задержали на взятке 5 тысяч евро местного судью.