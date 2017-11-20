НАБУ досі не отримувало офіційної інформації від Іспанії щодо екстрадиції Онищенка

"Ситуація, порівняно з минулим тижнем, не змінилася. Офіційні запити не надходили", - сказали у прес-службі.

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Водночас, у НАБУ не повідомили про те, до яких країн направляли запити щодо видачі О.Онищенка, оскільки послалися на необхідність збереження таємниці досудового розслідування.

Нагадаємо, 13 листопада 2017 року деякі ЗМІ, посилаючись на слова народного депутата України Олександра Онищенка, повідомили, що суд Іспанії відмовив Україні у його екстрадиції.

Як повідомляв УНН, народного депутата Олександра Онищенка підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 КК України.

Повідомлення про підозру Генеральний прокурор України підписав 27 липня 2016 року. Згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт Верховна Рада надала 5 липня 2016 року. Напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, О.Онищенко залишив територію держави. 8 серпня 2016 року О.Онищенка було оголошено в національний розшук.

4 травня Національне антикорупційне бюро України звернулося із запитами до компетентних органів інших країн про розшук, затримання і, в подальшому, можливу екстрадицію О.Онищенка.