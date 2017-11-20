НАБУ до сих пор не получало официальной информации от Испании по экстрадиции Онищенко

"Ситуация, по сравнению с прошлой неделей, не изменилась. Официальные запросы не поступали", - сказали в пресс-службе.

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В то же время, в НАБУ не сообщили о том, в какие страны направляли запросы о выдаче А.Онищенко, поскольку сослались на необходимость сохранения тайны досудебного расследования.

Напомним, 13 ноября 2017 года некоторые СМИ, ссылаясь на слова народного депутата Украины Александра Онищенко, сообщили, что суд Испании отказал Украине в его экстрадиции.

Как сообщал УНН, народного депутата Александра Онищенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 УК Украины.

Сообщение о подозрении Генеральный прокурор Украины подписал 27 июля 2016 года. Согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест Верховная Рада предоставила 5 июля 2016 года. Накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, А.Онищенко покинул территорию государства. 8 августа 2016 года А.Онищенко было объявлено в национальный розыск.

4 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины обратилось с запросами в компетентные органы других стран о розыске, задержании и, в дальнейшем, возможной экстрадиции А.Онищенко.