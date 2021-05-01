Наблизились до титулу в АПЛ: Зінченко взяв участь у перемозі "Манчестер Сіті"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У матчі 34-го туру Англійської Прем’єр-ліги "Манчестер Сіті" півзахисника національної збірної України Олександра Зінченка на виїзді зустрічався з "Крістал Пелас", передає УНН з посиланням на сайт "Містян".
Деталі
У першому таймі форвард “Пелас” Бентеке пробивав з метру по воротам “Містян”, але голкіпер здійснив сейв. Усі голи матчу відбулися після перерви. На 57 хвилині Агуеро отримав прострільну передачу з лівого флангу від Менді, і другим дотиком влучно пробив під поперечину воріт.
Через кілька хвилин Ферран Торрес скористався непорозумінням обох команд біля штрафної “Пелас” та завдав точного удару низом — 2:0.
Відзначимо також влучання Рахіма Стерлінга в стійку воріт “Крістал Пелас”, але рахунок залишився незмінним — 0:2.
Примітно, що наш Олександр Зінченко з’явився на полі з 67 хвилини.
Доповнення
Якщо завтра “Ліверпуль” на чужому полі здолає “Манчестер Юнайтед”, “Манчестер Сіті” за чотири тури до фінішу турніру здобуде титул чемпіона АПЛ.