Наблизились до титулу в АПЛ: Зінченко взяв участь у перемозі "Манчестер Сіті"

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КИЇВ. 2 травня. УНН. У матчі 34-го туру Англійської Прем’єр-ліги "Манчестер Сіті" півзахисника національної збірної України Олександра Зінченка на виїзді зустрічався з "Крістал Пелас", передає УНН з посиланням на сайт "Містян".

Деталі

У першому таймі форвард “Пелас” Бентеке пробивав з метру по воротам “Містян”, але голкіпер здійснив сейв. Усі голи матчу відбулися після перерви. На 57 хвилині Агуеро отримав прострільну передачу з лівого флангу від Менді, і другим дотиком влучно пробив під поперечину воріт.

Через кілька хвилин Ферран Торрес скористався непорозумінням обох команд біля штрафної “Пелас” та завдав точного удару низом — 2:0.

Відзначимо також влучання Рахіма Стерлінга в стійку воріт “Крістал Пелас”, але рахунок залишився незмінним — 0:2.

Примітно, що наш Олександр Зінченко з’явився на полі з 67 хвилини.

Доповнення

Якщо завтра “Ліверпуль” на чужому полі здолає “Манчестер Юнайтед”, “Манчестер Сіті” за чотири тури до фінішу турніру здобуде титул чемпіона АПЛ.

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