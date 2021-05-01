Наблизились до титулу в АПЛ: Зінченко взяв участь у перемозі "Манчестер Сіті"

Деталі

У першому таймі форвард “Пелас” Бентеке пробивав з метру по воротам “Містян”, але голкіпер здійснив сейв. Усі голи матчу відбулися після перерви. На 57 хвилині Агуеро отримав прострільну передачу з лівого флангу від Менді, і другим дотиком влучно пробив під поперечину воріт.

Через кілька хвилин Ферран Торрес скористався непорозумінням обох команд біля штрафної “Пелас” та завдав точного удару низом — 2:0.

Відзначимо також влучання Рахіма Стерлінга в стійку воріт “Крістал Пелас”, але рахунок залишився незмінним — 0:2.

Примітно, що наш Олександр Зінченко з’явився на полі з 67 хвилини.

Доповнення

Якщо завтра “Ліверпуль” на чужому полі здолає “Манчестер Юнайтед”, “Манчестер Сіті” за чотири тури до фінішу турніру здобуде титул чемпіона АПЛ.