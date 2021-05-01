Приблизились к титулу в АПЛ: Зинченко принял участие в победе "Манчестер Сити"

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КИЕВ. 2 мая. УНН. В матче 34-го тура Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" полузащитника сборной Украины Александра Зинченко на выезде встречался с "Кристал Пэлас", передает УНН со ссылкой на сайт "Горожан".

Детали

В первом тайме форвард “Пэлас” Бентеке пробивал с метра по воротам “Горожан”, но голкипер совершил сейв. Все голы матча произошли после перерыва. На 57 минуте Агуэро получил прострельную передачу с левого фланга от Мэнди, и вторым касанием точно пробил под перекладину ворот.

Через несколько минут Ферран Торрес воспользовался недоразумением обеих команд у штрафной “Пэлас” и нанес точный удар низом — 2:0.

Отметим также попадание Рахима Стерлинга в стойку ворот “Кристал Пэлас”, но счет остался неизменным — 0:2.

Примечательно, что наш Александр Зинченко появился на поле с 67 минуты.

Дополнение

Если завтра “Ливерпуль” на чужом поле одолеет “Манчестер Юнайтед”, “Манчестер Сити” за четыре тура до финиша турнира получит титул чемпиона АПЛ.

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