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На зустрічі Порошенко і Меркель порушать питання порушення режиму тиші - Геращенко

На зустрічі Порошенко і Меркель порушать питання порушення режиму тиші - Геращенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Під час зустрічі Президента України Петра Порошенка і канцлера Німеччини Ангели Меркель, що відбудеться на початку квітня, ключовим питанням стане порушення режиму тиші на Донбасі. Про це в кулуарах парламенту заявила народний депутат України Ірина Геращенко, передає кореспондент УНН.

"Очевидно, що порушення режиму тиші, безпека буде одним з ключових питань зустрічі Президента України із канцлером Німеччини Ангелою Меркель на початку квітня", - повідомила І.Геращенко.

Зокрема вона наголосила на питанні перемир’я, коли почалися обстріли і збиття безпілотників.

Нагадаємо, П.Порошенко відвідає Німеччину для переговорів з А.Меркель.

Українські Національні Новини

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