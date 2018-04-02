На встрече Порошенко и Меркель затронут вопрос нарушения режима тишины - Геращенко

"Очевидно, что нарушение режима тишины, безопасность будет одним из ключевых вопросов встречи Президента Украины с канцлером Германии Ангелой Меркель в начале апреля", - сообщила И.Геращенко.

В частности она отметила вопрос перемирия, когда начались обстрелы и сбивания беспилотников.

Напомним, П.Порошенко посетит Германию для переговоров с А.Меркель.