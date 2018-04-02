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На встрече Порошенко и Меркель затронут вопрос нарушения режима тишины - Геращенко

На встрече Порошенко и Меркель затронут вопрос нарушения режима тишины - Геращенко

Киев  •  УНН

 • 9799 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Во время встречи Президента Украины Петра Порошенко и канцлера Германии Ангелы Меркель, которая состоится в начале апреля, ключевым вопросом станет нарушение режима тишины на Донбассе. Об этом в кулуарах парламента заявила народный депутат Украины Ирина Геращенко, передает корреспондент УНН.

"Очевидно, что нарушение режима тишины, безопасность будет одним из ключевых вопросов встречи Президента Украины с канцлером Германии Ангелой Меркель в начале апреля", - сообщила И.Геращенко.

В частности она отметила вопрос перемирия, когда начались обстрелы и сбивания беспилотников.

Напомним, П.Порошенко посетит Германию для переговоров с А.Меркель.

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