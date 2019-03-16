На знак протесту проти поганих доріг румунський бізнесмен побудував шосе довжиною в 1 метр
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Румунський бізнесмен з регіону Сучава Стефан Мандачі побудував трасу довжиною 1 метр в знак протесту проти слабо розвиненої дорожньої інфраструктури. Про це в п’ятницю повідомив телеканал Euronews, передає УНН.
Церемонія відкриття шосе пройшла в місті Сучава в присутності місцевого мера.
Відзначається, що вся дорожня мережа Румунії становить близько 805 км. Будівництво нових доріг в країні просувається повільними темпами, пояснює телеканал.
Згідно з даними Єврокомісії, Румунія очолює чорний список країн за кількістю дорожньо-транспортних пригод в ЄС. У 2017 році на румунських дорогах загинуло понад 1900 осіб, повідомляє Euronews.
Як повідомляв УНН, рух поїздів між Румунією та Молдовою заблокувало обвалення мосту.