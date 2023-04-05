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На Житомирщину сьогодні можуть повернутися обмеження у подачі світла - Укренерго

На Житомирщину сьогодні можуть повернутися обмеження у подачі світла - Укренерго

Київ • УНН

 • 845765 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Через збільшення навантаження на працююче обладнання можуть бути обмеження споживання на Житомирщині. У решті регіонів обмеження наразі відсутні. Про це повідомили у НЕК "Укренерго", пише УНН.

Цитата

"Станом на 5 квітня споживання електроенергії зберігається на рівні середи минулого тижня. Генерація повністю забезпечує потреби споживачів в електроенергії, а також резерв потужності. У зв’язку із збільшенням навантаження на працююче обладнання, яке зазнало пошкоджень під час терористичних атак ворога та через зменшення генерації з відновлювальних джерел можливе обмеження споживання у Житомирській області. У решті регіонів обмеження наразі відсутні", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Через пошкодження ключових високовольтних підстанцій, які були завдані агресором протягом останніх шести місяців, надійність живлення споживачів більшості регіонів України значно знижена, вказали в НЕК. І закликали "ощадливо споживати електроенергію, зокрема, за можливості рівномірно розподіляючи користування потужними приладами упродовж доби".

Нагадаємо

Протягом останньої доби відновлено електропостачання 19 тис. абонентів у Донецькій області, 2 тис. абонентів у Дніпропетровській та Харківській областях.

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