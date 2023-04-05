В Житомирскую область сегодня могут вернуться ограничения в подаче света - Укрэнерго

Цитата

"По состоянию на 5 апреля потребление электроэнергии сохраняется на уровне среды прошлой недели. Генерация полностью обеспечивает потребности потребителей в электроэнергии, а также резерв мощности. В связи с увеличением нагрузки на работающее оборудование, которое получило повреждения во время террористических атак врага, и из-за уменьшения генерации из возобновляемых источников возможно ограничение потребления в Житомирской области. В остальных регионах ограничения пока отсутствуют", - говорится в сообщении.

Детали

Из-за повреждений ключевых высоковольтных подстанций, которые были нанесены агрессором в течение последних шести месяцев, надежность питания потребителей большинства регионов Украины значительно снижена, указали в НЭК. И призвали "экономно потреблять электроэнергию, в частности, по возможности равномерно распределяя пользование мощными приборами в течение суток".

Напомним

В течение последних суток восстановлено электроснабжение 19 тыс. абонентов в Донецкой области, 2 тыс. абонентов в Днепропетровской и Харьковской областях.