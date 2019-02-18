На Житомирщині зникла неповнолітня
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. У місті Баранівка Житомирської області зникла дівчина-підліток. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
15-річна дівчина 16 лютого пішла з дому та дотепер не повернулася. За фактом зникнення розпочато досудове розслідування. Проводяться оперативно-розшукові дії.
Як повідомляв УНН, раніше у Дніпропетровській області зник хлопчик 2007 року народження.
Як повідомляв УНН, на Сумщині безвісти зникли четверо дітей. Пізніше поліція знайшла школярів-втікачів з Сумщини.
На Донбасі вважаються безвісти зниклими 2 тис. осіб.
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