В Житомирской области исчезла несовершеннолетняя
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В городе Барановка Житомирской области исчезла девушка-подросток. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
15-летняя девушка 16 февраля ушла из дома и до сих пор не вернулась. По факту исчезновения начато досудебное расследование. Проводятся оперативно-розыскные действия.
Как сообщал УНН, ранее в Днепропетровской области пропал мальчик 2007 года рождения.
Как сообщал УНН, в Сумской вести пропали четверо детей. Позже полиция нашла школьников с Сумской области.
На Донбассе считаются без вести пропавшими 2 тыс. человек.
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