На Житомирщині затримали старателів, які добували бурштин екскаватором
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 2 травня. УНН. Старателів, які намагались незаконно добувати бурштин за допомогою екскаватора, затримали на Житомирщині, повідомляє УНН відділ комунікації ГУ НП у Житомирській області.
Старателів затримали неподалік с.Бараші Ємільчинського району сьогодні о сьомій ранку.
Як з’ясувалось, розриваючи двома екскаваторами ґрунт, їхні керманичі намагались добути бурштин.
“На місце події прибула слідчо-оперативна група Ємільчинського відділення поліції, працівники якої встановили, що затриманими під час здійснення незаконної діяльності старателями виявилися 57-річний житель Вінницької області та 33-річний місцевий житель. Екскаваторні машини разом з їхніми власниками були доставлені до відділення поліції для подальшого встановлення усіх обставин події”, — повідомляють правоохоронці.
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Водночас відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.240 (Порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що чинним законодавством подібні протиправні дії караються значними сумами штрафів або обмеженням чи позбавлення волі на строк до 3 років.