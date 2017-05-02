В Житомирской области задержали старателей, которые добывали янтарь экскаватором
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 2 мая. УНН. Старателей, которые пытались незаконно добывать янтарь с помощью экскаватора, задержали в Житомирской области, сообщает УНН отдел коммуникации ГУНП в Житомирской области.
Старателей задержали неподалеку с.Бараши Емильчинского района сегодня в семь утра.
Как выяснилось, разрывая двумя экскаваторами грунт, их водители пытались добыть янтарь.
“На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Емильчинского отделения полиции, сотрудники которой установили, что задержанными во время осуществления незаконной деятельности старателями оказались 57-летний житель Винницкой области и 33-летний местный житель. Экскаваторные машины вместе с их владельцами были доставлены в отделение полиции для дальнейшего установления всех обстоятельств происшествия”, — сообщают правоохранители.
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В то же время соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что действующим законодательством подобные противоправные действия наказываются значительными суммами штрафов или ограничением, либо лишением свободы на срок до 3 лет.