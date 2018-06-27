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На Житомирщині затримали членів банди за підозрою у замаху на поліцейського

На Житомирщині затримали членів банди за підозрою у замаху на поліцейського

Київ • УНН

 • 9455 перегляди

ЖИТОМИР-КИЇВ. 27 червня. УНН. Учасників злочинної групи затримали у Житомирській області за підозрою у замаху на вбивство поліцейського. Про це повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв, передає УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Зловмисники прикріпили до авто поліцейського саморобну вибухівку на дистанційному керуванні. За декілька хвилин до вибуху поліцейський виявив сліди вибухового пристрою. Згодом правоохоронці встановили особи зловмисників.

Частину з цієї злочинної групи правоохоронці затримували в травні цього року за численні пограбування та інші злочини.

"Упродовж весни цього року працівниками кримінальної поліції була задокументована злочинна діяльність угрупування, яке вчиняло розбійні напади на приміщення громадян. Зловмисники діяли зухвало, проникаючи до приміщень громадян вночі. Зв'язували своїх жертв та катували. Діяли на території Київщини, Житомирщини та Вінниччині. Їхньою метою було заволодіння грошовими коштами, ювелірними виробами та іншими цінностями", - зазначив очільник Нацполіції.

Згодом до правоохоронців почали надходити погрози від зловмисників, які залишилися. Так, працівнику управління внутрішньої безпеки Житомирської області та деяким працівникам кримінальної поліції надходили повідомлення на кшталт "Ви за це постраждаєте".

Вчора працівники кримінальної поліції та внутрішньої безпеки Житомира провели близько 40 обшуків. У результаті було виявлено речові докази причетності до замаху на вбивство працівника правоохоронного органу.

"На сьогодні затримано п'ятеро осіб у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі готують матеріали, аби направити їх до суду на розгляд щодо обрання запобіжного заходу. Щодо інших учасників групи – деякі з них виїхали з території України до Російської Федерації та інших країн. Але все дійде до логічного завершення", - сказав Князєв.

За фактом вчиненого замаху на вбивство працівника правоохоронного органу слідчим управлінням поліції у Житомирській області, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, суд обрав нападнику на поліцейського на Оболоні у столиці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. 

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