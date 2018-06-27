В Житомирской области задержали членов банды по подозрению в покушении на полицейского
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 27 июня. УНН. Участники преступной группы задержали в Житомирской области по подозрению в покушении на убийство полицейского. Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Злоумышленники прикрепили к авто полицейского самодельную взрывчатку на дистанционном управлении. За несколько минут до взрыва полицейский обнаружил следы взрывного устройства. Впоследствии правоохранители установили личности злоумышленников.
Часть из этой преступной группировки правоохранители задерживали в мае этого года за многочисленные грабежи и другие преступления.
"В течение весны этого года сотрудниками криминальной полиции была задокументирована преступная деятельность группировки, которая совершала разбойные нападения на помещения граждан. Злоумышленники действовали дерзко, проникая в помещения граждан ночью. Связывали своих жертв и пытали. Действовали на территории Киевской, Житомирской и Винницкой областей. Их целью было завладение денежными средствами, ювелирными изделиями и другими ценностями", - отметил глава Нацполиции.
Впоследствии к правоохранителям начали поступать угрозы от злоумышленников, которые остались. Так, работнику управления внутренней безопасности Житомирской области и некоторым работникам криминальной полиции поступали сообщения вроде "Вы за это пострадаете".
Вчера сотрудники криминальной полиции и внутренней безопасности Житомира провели около 40 обысков. В результате было выявлено вещественные доказательства причастности к покушению на убийство работника правоохранительного органа.
"На сегодня задержаны пять человек в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи готовят материалы, чтобы направить их в суд на рассмотрение по избранию меры пресечения. Относительно других участников группы - некоторые из них выехали с территории Украины в Российскую Федерацию и других стран. Но все дойдет до логического завершения", - сказал Князев.
По факту совершенного покушения на убийство работника правоохранительного органа следственным управлением полиции в Житомирской области, под процессуальным руководством областной прокуратуры, начато уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, суд избрал нападающему на полицейского на Оболони в столице меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.