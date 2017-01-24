На Житомирщині вшанували пам'ять першого міністра охорони здоров'я незалежної України

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КИЇВ. 24 січня. УНН. У м.Олевськ Житомирської області відкрили меморіальну дошку відомому в Україні онкологу і хірургу Юрію Спіженку. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу “Клініки Спіженко”.

“У цій установі з 1977-го по 1980 рік працював головним лікарем Олевської ЦРЛ український онколог, доктор медичних наук, академік АМНУ, перший міністр охорони здоров’я незалежної України, депутат Верховної Ради двох скликань, почесний громадянин міста Олевськ Спіженко Юрій Прокопович”, — викарбувано на меморіальній дошці.

Зазначається, що меморіальна дошка розміщена на стіні Центру первинної медико-санітарної допомоги. Ініціаторами відкриття дошки стали друзі Юрія Спіженка — Шибецький В.П., Близнюченко В.П., Мороз Н.М. та районна рада ветеранів.

Незважаючи на морозну зимову погоду, на відкритті зібралося чимало друзів, знайомих, колег Юрія Прокоповича. Нова меморіальна дошка — не єдина згадка про Юрія Спіженка у історії міста Олевськ — ім’я засновника клініки носить одна з вулиць Олевська, а сам Юрій Прокопович є почесним громадянином міста.

Додамо, що Юрій Спіженко був міністром охорони здоров’я УРСР і першим міністром охорони здоров’я України (1989-1994); народним депутатом України двох скликань, президентом Фармацевтичної асоціації України (з 04.1998); президентом центру онкології та радіохірургії “Кіберклініка Спіженка” (сьогодні — медичний центр “Клініка Спіженко” — ред.).

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