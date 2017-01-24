В Житомирской области почтили память первого министра здравоохранения независимой Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. В г.Олевск Житомирской области открыли мемориальную доску известному в Украине онкологу и хирургу Юрию Спиженко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу “Клиники Спиженко”.
"В этом учреждении с 1977-го по 1980 год работал главным врачом Олевской ЦРБ украинский онколог, доктор медицинских наук, академик АМНУ, первый министр здравоохранения независимой Украины, депутат Верховной Рады двух созывов, почетный гражданин города Олевск Спиженко Юрий Прокопович", - высечено на мемориальной доске.
Отмечается, что мемориальная доска размещена на стене Центра первичной медико-санитарной помощи. Инициаторами открытия доски стали друзья Юрия Спиженко - Шибецкая В.П., Близнюченко В.П., Мороз Н.М. и районный совет ветеранов.
Несмотря на морозную зимнюю погоду, на открытии собралось много друзей, знакомых, коллег Юрия Прокоповича. Новая мемориальная доска - не единственное упоминание о Юрии Спиженко в истории города Олевск - имя основателя клиники носит одна из улиц Олевска, а сам Юрий Прокопович является почетным гражданином города.
Добавим, что Юрий Спиженко был министром здравоохранения УССР и первым министром здравоохранения Украины (1989-1994); народным депутатом Украины двух созывов, президентом Фармацевтической ассоциации Украины (с 04.1998); президентом центра онкологии и радиохирургии "киберклиника Спиженко" (сегодня - медицинский центр "Клиника Спиженко" - ред.).