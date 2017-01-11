На Житомирщині виявили тіло загиблого чоловіка

“Близько 11-ї години у Коростені виявили тіло чоловіка під мостом. Наразі його особа встановлюється. За попередньою інформацією на тілі загиблого є тілесні ушкодження, характерні для падіння із висоти”, — повідомили у поліції.

Місцеві ЗМІ повідомили, що загиблого виявили рибалки, які прийшли порибалити під міст. Поруч із загиблим на снігу були сліди крові.

Наразі тіло чоловіка відправлено на експертизу.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, двох загиблих осіб виявили під час ліквідації пожежі на Херсонщині.