В Житомирской области обнаружили тело погибшего мужчины
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 11 января. УНН. Тело погибшего мужчины обнаружили в Коростене, Житомирской области, под дамбой в микрорайоне "Бровар". Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Житомирской области.
"Около 11 часов в Коростене обнаружили тело мужчины под мостом. Сейчас его личность устанавливается. По предварительной информации на теле погибшего есть телесные повреждения, характерные для падения с высоты ", - сообщили в полиции.
Местные СМИ сообщили, что погибшего обнаружили рыбаки, которые пришли порыбачить под мост. Рядом с погибшим на снегу были следы крови.
Сейчас тело мужчины отправлено на экспертизу.
Напомним, как сообщал УНН, двух погибших обнаружили во время ликвидации пожара в Херсонской области .